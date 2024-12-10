Міністерство у справах ветеранів оголосило, що найближчим часом у додатку "Дія" стане доступною функція автоматичного оформлення статусу учасника бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

“Ми також активно розвиваємо інші цифрові послуги. Найближчим часом з’явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів”, – заявила Калмикової.

Міністр зазначила, що понад 300 тисяч ветеранів уже скористалися можливістю оформлення електронного посвідчення через “Дію”.

Нововведення спрямовані на розширення цифрового доступу до послуг для військовослужбовців і ветеранів, забезпечуючи їхню інтеграцію в сучасні електронні сервіси.