Про це повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.
“Ми також активно розвиваємо інші цифрові послуги. Найближчим часом з’явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів”, – заявила Калмикової.
Міністр зазначила, що понад 300 тисяч ветеранів уже скористалися можливістю оформлення електронного посвідчення через “Дію”.
Нововведення спрямовані на розширення цифрового доступу до послуг для військовослужбовців і ветеранів, забезпечуючи їхню інтеграцію в сучасні електронні сервіси.
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