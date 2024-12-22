У неділю, 22 грудня, компанія BMW повідомила, що виявила нелегальний збут своїх автомобілів до Росії. Після проведення перевірок, подальший продаж транспортних засобів до РФ зупинено, а причетних до незаконної схеми співробітників було звільнено.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що порушення виявили у філіалі компанії в німецькому місті Ганновер в результаті проведення внутрішнього контролю. Після отримання доказів щодо експорту автомобілів BMW в Росію, подальший продаж на територію країни-агресора було зупинено.

Також керівництво компанії прийняло рішення звільнити співробітників, які були залучені до продажу транспортних засобів країні, що перебуває під санкціями.

Раніше BMW підтвердила інформацію видання Business Insider, згідно з якою покупцям з РФ було передано понад 100 автомобілів преміумкласу попри те, що країна перебуває під численними санкціями. Водночас керівництво німецького концерну наголошує, що BMW дотримується санкційних обмежень, накладених на Росію.

Разом з тим у компанії визнали, що автівки BMW іноді можуть потрапляти в Росії через так звані механізми “сірого імпорту”, коли товари надходять через сторонніх постачальників без залучення офіційних дилерів.