У сучасному світі автономність стала синонімом свободи. Багато хто працює віддалено, мандрує автівкою, влаштовує кемпінги на природі або просто хоче мати резервне джерело живлення на випадок надзвичайних ситуацій. Саме тому зростає попит на такий пристрій, як інвертор, який здатен забезпечити доступ до 220 В будь-де – навіть у полі, в горах чи просто на узбіччі дороги. Як вибрати найкращий варіант – дізнаймося далі.

Що таке інвертор і навіщо він потрібен?

Автомобільний інвертор – це невеликий, але потужний пристрій, який перетворює постійний струм із бортової мережі автомобіля (12 В або 24 В) у змінний струм (220 В), до якого ми звикли в побуті. Простіше кажучи, він дозволяє використовувати звичайну техніку прямо з автомобіля. Звучить дуже багатообіцяюче!

Під час тривалих поїздок або відпочинку на природі інвертор стає незамінним. Ви можете під’єднати ноутбук, зарядити смартфон, живити ліхтар, портативний холодильник, електрочайник або навіть телевізор. У разі відключення електроенергії вдома інвертор допоможе підтримати роботу модему, лампи або обігрівача – головне, щоби вистачило потужності акумулятора авто.

Як вибрати інвертор: головні характеристики та корисні рекомендації

Перш ніж купувати пристрій в інтернет-магазині Комфі, важливо визначити, які саме прилади ви плануєте до нього підключати. Ось список основних критеріїв, на які варто звернути увагу:

тип інвертора – із модифікованою або чистою синусоїдою (друга – для чутливої техніки);

номінальна та пікова потужність – визначає, скільки пристроїв можна під’єднати одночасно;

спосіб підключення – до прикурювача чи безпосередньо до акумулятора;

кількість виходів – скільки розеток 220 В і USB-портів передбачено;

рівень захисту – від короткого замикання, перегріву, перевантаження;

охолодження – наявність вентилятора чи пасивної системи охолодження.

Для дрібної техніки достатньо інвертора потужністю 150-300 Вт. Якщо ж ви плануєте живити кілька пристроїв або техніку з високим стартовим струмом (наприклад, компресор), краще вибрати модель на 1000 Вт і більше.

У яких ситуаціях інвертор стане у пригоді?

Автомобільний інвертор – це більше, ніж просто аксесуар. Це помічник у десятках реальних життєвих ситуацій:

під час автоподорожей – для зарядки гаджетів, живлення холодильника чи вентилятора;

у кемпінгу – для підключення освітлення, електрочайника, мініплити;

на дачі – коли немає стабільного електропостачання, однак користуватися приладами все одно необхідно;

у місті – як резервне джерело живлення під час вимкнень електроенергії (наразі така проблема є актуальною як ніколи);

для бізнесу на колесах – фудтраки, пересувні майстерні, мобільні офіси завжди будуть зі світлом.

Крім того, інвертор допоможе забезпечити комфорт у подорожі для дітей – зарядити планшет, підігріти їжу або забезпечити світло вночі. А ще він стане в пригоді під час довгих зупинок, коли важливо створити затишну атмосферу навіть у дорозі.

Надійне рішення – завжди поруч

Автомобільний інвертор – це про впевненість у тому, що у вас завжди буде доступ до енергії, навіть якщо розетка далеко. Це зручно, практично й універсально. Не дарма багато водіїв вважають його одним із найкорисніших автомобільних девайсів.

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