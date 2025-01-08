Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що прогнозований ним у книзі "Пророцтво багатого тата" (2013 року) "найбільший крах фондового ринку" вже розпочався.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

“Я вас попереджав. Звідки я знав про цей гігантський крах? Бо у 2008 році наші лідери, на чолі з головою Федеральної резервної системи США Беном Бернанке, виплатили собі та банкірам мільярди бонусів, тоді як мільйони звичайних людей втратили свої будинки, роботу та заощадження”, — написав Кійосакі.

За його словами, у 2025 році обваляться ринки автомобілів, нерухомості, ресторанів, роздрібної торгівлі та навіть вина. Він наголосив, ситуацію ускладнює те, що світ перебуває на межі війни.

Водночас Кійосакі закликав не панікувати, а скористатися ситуацією.