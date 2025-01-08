Про це він написав на своїй сторінці в Х.
“Я вас попереджав. Звідки я знав про цей гігантський крах? Бо у 2008 році наші лідери, на чолі з головою Федеральної резервної системи США Беном Бернанке, виплатили собі та банкірам мільярди бонусів, тоді як мільйони звичайних людей втратили свої будинки, роботу та заощадження”, — написав Кійосакі.
За його словами, у 2025 році обваляться ринки автомобілів, нерухомості, ресторанів, роздрібної торгівлі та навіть вина. Він наголосив, ситуацію ускладнює те, що світ перебуває на межі війни.
Водночас Кійосакі закликав не панікувати, а скористатися ситуацією.
“Будьте розумними, відкрийте очі й вуха. Багато дорогих активів, таких як будинки, золото, срібло та біткоїни, стануть доступними. Я планую купувати більше реальних активів. Час бути крутим і розумним, поки мільйони панікують”, — пише підприємець.
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