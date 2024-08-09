8 серпня Володимир Путін підписав понад десять нових репресивних законів, що вводять додаткові обмеження для різних груп населення в Росії.

Про це пише Радіо Свобода.

У четвер Володимир Путін підписав понад десять законів, що вводять нові обмеження для різних категорій громадян.

Серед основних нововведень — заборона анонімної діяльності в Інтернеті для блогерів з аудиторією понад 10 тисяч осіб, заборона військовим користуватися мобільними телефонами під час бойових дій, а також обмеження на продаж енергетичних напоїв неповнолітнім і “треш-стрімів”.

Крім того, заборонено пропаганду наркотиків у літературі, а також обмежено кількість сім-карт, які може зареєструвати одна особа.

Путін підписав закони, які позбавляють російського громадянства за відмову від військового обліку та запроваджують новий міграційний режим “висилки” для мігрантів.

Серед небагатьох законів, що розширюють права громадян, є документ, що дозволяє судовим приставам використовувати вогнепальну зброю.

Він підписав документи під час бойових дій української армії на території Росії. ЗСУ зайняли одинадцять населених пунктів у Курській області та почали будувати фортифікації.