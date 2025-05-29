Перемога репортажу «Життя і смерть у соняшниках» у конкурсі «Честь професії»

Ще один матеріал Суспільного Мовлення «На честь. Чиїми іменами і чому названі підрозділи українського війська» про назви та символіку підрозділів Сил оборони України отримав відзнаку «Меморіальний матеріал року» від Платформи «Меморіал».

Журналістський репортаж під назвою «Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку» здобув перемогу в престижному конкурсі «Честь професії». Цей матеріал, опублікований у вересні 2024 року, отримав визнання за свою глибину та актуальність.

Репортаж був нагороджений у категорії «Найкращий воєнний репортаж». Його авторами є Олександр Магула, Анастасія Іванців та Анастасія Ісаєнкова. У сюжеті детально висвітлюються історії військових та медичних працівників на Покровському напрямку, їхня відвага у порятунку побратимів, а також робота операторів безпілотників і артилеристів, які протистоять російському наступу на місто.

Цей репортаж став важливим свідченням подій, що відбуваються на фронті, і підкреслює героїзм українських захисників.

Крім того, ще один матеріал, присвячений українським військовим, під назвою «На честь. Чиїми іменами і чому названі підрозділи українського війська», отримав відзнаку «Меморіальний матеріал року» від Платформи «Меморіал». Автори цього матеріалу – Альберт Цукренко, Олексій Мулявін та Катерина Феленюк – розкривають значення назв та символіки підрозділів Сил оборони України.

Ці досягнення підкреслюють важливість журналістики в умовах війни та її роль у висвітленні реалій, з якими стикаються українці. Визнання на конкурсі «Честь професії» є свідченням високого професіоналізму та відданості авторів своїй справі.