Про це із посиланням на опитаних парламентарів цієї неділі, 7 липня, написав портал Axios.

“Судячи з розмов репортерів Axios з десятками членів Палати представників і Сенату, стає зрозуміло, що їхні оцінки є близькими до того, щоб висловитися або підписати листи, які повідомляють Байдену, що все повинно бути скінчено. Наступного тижня ці розмови посиляться”, – зазначає видання.

Як наголошується, у нижній палаті Конгресу підготовку відповідного звернення до Байдена має скоординувати лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, у верхній палаті – сенатор Марк Ворнер.

Також провідні конгресмени-демократи хочуть, аби Байдена умовив зійти з дистанції експрезидент Барак Обама.

Слід наголосити, що невдоволення ймовірною поразкою Байдена, викликаною станом його здоров’я, поширюється й серед основних фінансових донорів Демпартії США.