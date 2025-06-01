Померла Айше Сейтмуратова - легендарна кримськотатарська дисидентка

Як цитує Айше Сейтмуратову Радіо Свобода

У Криму, який наразі перебуває під окупацією, померла видатна ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова. Їй було 88 років. Про цю сумну подію повідомив Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу.

“Знову з окупованого російською федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, – у віці 88 років померла легендарна дисидентка, політв’язень часів СРСР, журналістка, історик. Про час і місце дженазе (похорон) буде повідомлено пізніше.” – Рефат Чубаров

Айше Сейтмуратова з’явилася на світ 11 лютого 1937 року в Аджи-Елі (сучасне Державино) на півострові Крим. У 1944 році її родина була депортована з рідної землі, і вони оселилися на станції Зірабулак у Самаркандській області Узбецької РСР.

У 1957 році Айше вступила на історичний факультет Самаркандського університету. Вже у 1964 році вона стала активною учасницею кримськотатарського національного руху, займаючись поширенням кримськотатарського самвидаву.

Лутфіє Зудієва, кримськотатарська активістка та журналістка, згадувала про важливість журналістської діяльності Сейтмуратової:

“Тоді не було ані соціальних мереж, ані смартфонів. Але ветерани кримськотатарського руху розповідають, що вони приходили на судові процеси і намагалися відтворити їх потім по пам’яті, якщо в суді забороняли працювати з ручкою та папером. Пізніше вони робили замітки в форматі листівок і розповсюджували. Ефіри Айше Сейтмуратової, її коментарі для великих медіа теж були важливими тоді.” – Лутфіє Зудієва

14 жовтня 1966 року Айше була заарештована і відправлена до Москви, де утримувалася в слідчому ізоляторі Лефортовської в’язниці. Їй було призначено три роки умовного покарання за звинуваченням у “розпалюванні расової та міжнаціональної ворожнечі”.

Про свій арешт Айше розповідала в інтерв’ю:

“Підполковник Фомін почав мені розповідати, що наші батьки й діди продали Батьківщину. Я мовчки вислухала все, що він мені сказав. Наприкінці не витримала і кажу: ‘Скільки ж ви будете навішувати ярлики? Навіть якщо й продали, то свою Батьківщину, а не вашу. Мій батько загинув, захищаючи свою країну. Мені тоді було чотири роки. Відведіть мене з допиту. Я все знаю, я історик, я знаю і читала, як людей мучили та катували. І готова. Можете вибити табуретку з-під мене, можете підійти ззаду й дати по вухах’. Поруч сидів майор Себастьянов, який сказав: ‘Цей тридцять сьомий рік у нас на шиї висить’. Загалом, після цього я два місяці на допити не ходила.” – Айше Сейтмуратова, Радіо Свобода

У червні 1971 року її заарештували повторно, і вона провела три роки в мордовських таборах. У 1978 році Айше емігрувала до Відня, а в січні 1979 року прибула до Нью-Йорка.

Свою журналістську кар’єру вона продовжила на радіостанціях “Голос Америки”, “Свобода”, BBC та “Німецька хвиля”, висвітлюючи проблеми кримськотатарського народу. Двічі, у 1982 і 1988 роках, її запрошував у Білий Дім президент Рональд Рейган.

Про зустріч із Рейганом Айше згадувала:

“У Білому домі нас прийняв президент Рональд Рейган. Я тоді була після операції на рак. Як смерть, вся бліда. Виступаю, а він дивиться на мене і каже: ну, якщо такі люди піднялися проти цієї імперії, то їй кінець. Я там була наче екзотика: мусульманка, яка мала би підкорятися законам чоловіків, раптом піднялася проти радянської влади. Хоча ми й не були проти влади – нас змусили захищатися. Захищатися законами – ми вимагали виконання радянських законів.” – Айше Сейтмуратова, Радіо Свобода

На початку 1990-х років Айше повернулася до Криму, зберігаючи своє громадянство США, і продовжувала жити на півострові навіть після його окупації.