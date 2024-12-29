З 1 січня країна обмежить перебування в країні для громадян РФ, які в'їжджають без візи.

Про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство з посиланням на МЗС.

Згідно з розпорядженням Кабміну країни, Азербайджан з 1 січня запроваджує для громадян РФ, які в’їжджають без візи, обмеження на перебування в 90 днів протягом календарного року.

Раніше в МЗС Азербайджану заявили, що Баку внесе зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії в Азербайджані.

У Баку нагадали, що Росія з 1 січня скорочує термін перебування іноземців до 90 днів протягом року. МЗС республіки заявило, що виходить у питаннях тимчасового перебування з принципу взаємності.