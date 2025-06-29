Азербайджан скасовує культурні заходи з Росією через інцидент у Єкатеринбурзі

Як повідомило Міністерство культури Азербайджану у соцмережі Х, скасовано всі культурні заходи за участю структур РФ через інциденти в Єкатеринбурзі з Twitter-акаунту Міністерства культури Азербайджану

У відповідь на затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, що призвело до загибелі двох осіб, уряд Азербайджану ухвалив рішення скасувати всі культурні заходи, які організовувалися за участю російських державних та приватних структур. Про це повідомило Міністерство культури країни через соціальну мережу Х.

Скасування стосується різноманітних подій, таких як концерти, фестивалі, театральні вистави та виставки. Відомство підкреслило, що причинами цього рішення стали “цілеспрямовані вбивства та насильницькі дії”, вчинені проти азербайджанців “за ознакою етнічної приналежності” в Єкатеринбурзі, які “демонстративно вчинили російські правоохоронці”.

Передумови інциденту

Згідно з інформацією державного агентства Azertac, 27 червня російські правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої затримали членів родини Сафарових у Єкатеринбурзі та області. Їх звинувачують у замовних вбивствах, що сталися на початку 2000-х років.

У результаті операції було затримано трьох осіб – Аяза, Мазахіра та Акіфа Сафарових, які отримали 22 дні арешту. Суд також розглядає запобіжний захід для ще одного підозрюваного – Шахіна Мамедалі огли Лалаєва.

Під час проведення операції загинули двоє братів – Зіяддін та Гусейн Сафарови, а кілька інших осіб отримали тілесні ушкодження. Загалом було затримано дев’ять людей.

Реакція Азербайджану

У зв’язку з цим інцидентом Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Баку, Петра Волокових, і висловило рішучий протест через “неприйнятне насильство” щодо азербайджанців.

Крім того, азербайджанська влада очікує від Москви “ретельного розслідування інциденту та швидкого притягнення всіх винних до відповідальності”.