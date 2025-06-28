Азербайджан висловив протест через насильство російських силовиків у Єкатеринбурзі

Як повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану
28 червня Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Баку, Петра Волокових, у зв’язку з діями російських силовиків під час рейдів у Єкатеринбурзі. За інформацією, наданою Баку, під час цих операцій загинули двоє громадян Азербайджану, а ще дев’ять осіб були затримані.
У своєму повідомленні міністерство висловило рішучий протест російській стороні через “неприйнятне насильство”, яке сталося під час облав 27 червня у квартирах азербайджанської громади. Крім того, кілька осіб отримали серйозні тілесні ушкодження.
“Російській стороні висловлено рішучий протест через неприйнятне насильство, що сталося під час облав 27 червня у квартирах азербайджанської громади.”
Азербайджанська сторона закликала Москву терміново провести детальне розслідування інциденту та притягнути винних до відповідальності. Речниця Міністерства закордонних справ Росії, Марія Захарова, зазначила, що затримані є “громадянами Росії, вихідцями з Азербайджану”. Слідчий комітет РФ вже розпочав розслідування цієї справи.
Місцеві ЗМІ Єкатеринбурга повідомляли про масштабні операції силовиків, які проводилися проти азербайджанської діаспори у зв’язку з розслідуванням вбивства, що сталося ще у 2001 році. За даними видання E1, один із головних підозрюваних помер від серцевого нападу під час візиту правоохоронців.
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