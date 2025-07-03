Загострення відносин Азербайджану та Росії: обшуки, затримання і політична криза

Як зазначає медіа BBC News

27 червня російські силовики провели обшуки в осередках азербайджанської діаспори, в результаті яких було затримано понад півсотні осіб. Деякі з них отримали травми, а брати Сафарови – 55-річний Зіяддін і 60-річний Гусейн – загинули. Росія підозрює їх у вбивствах, скоєних у 2000-х роках. Тіла братів були доставлені до Азербайджану 30 червня, де експертиза виявила численні побиття.

Влада Баку швидко відреагувала на цю ситуацію: скасувала культурні заходи за участі росіян, а також низку державних візитів. Зокрема, було затримано керівників філії російського пропагандистського медіа Sputnik. Також згадали про збиття азербайджанського літака над Грозним, що стало давньою раною у відносинах між країнами.

29 червня Азербайджан скасував всі культурні заходи за участі російських компаній, зокрема концерти Леоніда Агутіна, Анжеліки Варум та Басти. 1 липня Генеральна прокуратура відкрила справу за фактом катувань і умисного вбивства громадян азербайджанського походження в Росії. Парламентарі Азербайджану відмовилися від поїздки до Москви на спільне засідання з депутатами РФ, а також скасували візит віцепрем’єра Росії Олексія Оверчука.

Представник Міністерства охорони здоров’я Азербайджану Адалят Гасанов зазначив, що висновки щодо загибелі Сафарових у Росії та в Азербайджані суттєво різняться. Російська судмедекспертиза вказала на гостру ішемічну хворобу серця як причину смерті, тоді як огляд в Азербайджані виявив численні забиття та крововиливи.

Прокуратура Азербайджану звернулася до Москви з вимогою перевірити обставини смерті братів Сафарових та побиття інших азербайджанців. Посла Росії Михайла Євдокимова викликали в Міністерство закордонних справ, де очікують ретельного розслідування та покарання винних. Також нагадали про відсутність розслідування авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, який, за словами президента Ільхама Алієва, був обстріляний російським ППО.

Причини загострення та реакція Азербайджану

Інцидент із літаком, що зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані, суттєво вплинув на атмосферу у відносинах між Азербайджаном і Росією. Президент Алієв заявив, що літак було обстріляно російським ППО, а Росія спочатку заперечувала свою провину, потім вибачилася, але компенсацій досі не надала.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що ця ситуація посилила напруженість і стала однією з причин, чому Азербайджан відмовився від участі у святкуванні Дня перемоги в Москві 9 травня.

Ще одним фактором загострення стала заява помічника Путіна Володимира Мединського, який порівняв замороження війни на сході України з ситуацією в Нагірному Карабасі. Азербайджан різко відреагував, заявивши, що Карабах ніколи не був спірною територією, а Росію фактично назвали агресором щодо України.

Експерти зазначають, що Росія намагається стримати регіональне посилення Азербайджану, який завдяки змінам у світовій політиці, зокрема приходу Трампа до влади в США та тісним зв’язкам з Туреччиною, отримав більше можливостей для диверсифікації зовнішньої політики.

Затримання працівників Sputnik і інформаційна війна

Азербайджанське Міністерство закордонних справ висловило претензії до російських медіа за прояви етнічної нетерпимості, зокрема через висвітлення рейдів у Єкатеринбурзі, де азербайджанців називали “етнічною злочинною групою”. Особливу увагу привернув пропагандистський проєкт Sputnik, який в Азербайджані представлений сайтом “Sputnik Азербайджан”.

Через невиконання вимог щодо паритету в роботі журналістів уряд Азербайджану наказав припинити діяльність Sputnik. 30 червня поліція затримала сімох працівників редакції, у тому числі керівника проєкту Ігоря Картавих та шеф-редактора Євгена Бєлоусова. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ, а проти затриманих порушено кримінальні справи за шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Контент Sputnik відображає офіційну позицію Росії, поширюючи пропаганду про події в Україні та внутрішні політичні питання США. Колишній міністр закордонних справ Азербайджану Тофік Зульфугаров вважає, що російські спецслужби використовують медіа для формування мережі ботів, які ведуть пропаганду за вказівками з Москви.

Втрати Росією впливу на Кавказі

Експерти відзначають, що Азербайджан активно посилює свої позиції в регіоні, прагнучи створити торговельний коридор в обхід Росії. Це викликає опір Москви. Директор бакинського аналітичного центру “Центр Топчубашова” Русіф Гусейнов підкреслює, що диверсифікована зовнішня політика Азербайджану – союзи з Туреччиною, Пакистаном, Ізраїлем і Китаєм – зменшила залежність від Росії.

Політолог Сергій Таран вважає, що війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі, змусивши її піти з Нагірного Карабаху і втратити вплив в Азербайджані та Вірменії.

Азербайджанські медіа наголошують, що після перемоги в Карабасі та виведення військ Баку втратила стратегічну залежність від Москви, а Росія втратила військову і політичну присутність у регіоні.

Для остаточного “вигнання” Росії з Кавказу потрібна злагодженість дій між Грузією, Азербайджаном і Вірменією, зокрема у сфері економіки, торгівлі та інформаційної безпеки від російської пропаганди.

Вірменія також почала дистанціюватися від Росії: прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що країна не є союзником Росії в питанні України, заморозив участь у ОДКБ і припинив сплату внесків. Нещодавно у Вірменії затримали російського олігарха Самвела Карапетяна та планують розглянути заборону трансляції російських телеканалів.