Загибель азербайджанців у Єкатеринбурзі: МЗС Азербайджану викликало посла Росії

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану

2 липня Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії в Баку, Михайла Євдокимова, через інцидент, що стався 27 червня в Єкатеринбурзі, в результаті якого загинули двоє азербайджанців. Про це повідомили в МЗС Азербайджану.

Під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ Азербайджану Аразом Азімовим, російській стороні було висловлено протест

“щодо недружніх дій та кроків, які підривають відносини між двома країнами.”

Також було підкреслено важливість всебічного та об’єктивного розслідування порушень закону, скоєних російськими правоохоронцями, а також покарання винних у трагедії в Єкатеринбурзі.

“Пояснення Росії щодо інциденту суперечить явним ознакам насильства на тілах загиблих співвітчизників та висновку експертів. Підкреслено, що в російських ЗМІ спостерігаються прояви етнічної нетерпимості у зв’язку з рейдами, а використання щодо азербайджанців виразів типу ‘етнічне злочинне угруповання’ неприпустимо.” – Міністерство закордонних справ Азербайджану

Відомство також назвало необґрунтованими звинувачення у втручанні Баку у внутрішні справи Росії, а також коментарі російських чиновників щодо затримання працівників російського агентства “Sputnik Азербайджан”.

Деталі інциденту в Єкатеринбурзі

27 червня в Єкатеринбурзі відбулися масштабні операції силовиків проти азербайджанської діаспори, в результаті яких загинули два брати – Зіяддін і Гусейн Сафарови. Їхні тіла були доставлені до Азербайджану 30 червня літаком “Уральських авіаліній”. Під час операції було затримано понад 50 осіб азербайджанського походження.

За даними азербайджанської експертизи, брати Сафарови померли від посттравматичного шоку, отриманого внаслідок тілесних ушкоджень. Водночас російський Слідчий комітет стверджує, що один із затриманих помер через серцеву недостатність.

Речниця російського МЗС Марія Захарова охарактеризувала затриманих як “громадян Росії-вихідців з Азербайджану”. Слідчий комітет РФ розпочав розслідування у цій справі.

У відповідь на події в Азербайджані скасували російські культурні заходи, а в офісі російської агенції “Супутник” у Баку було затримано двох осіб, яких вважають агентами ФСБ. 29 червня Азербайджан висловив протест Росії через загибель своїх громадян під час рейдів у Єкатеринбурзі.

1 липня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, висловивши співчуття у зв’язку з убивством братів Сафарових на території Росії та запевнивши, що всі факти будуть з’ясовані.