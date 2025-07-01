Про це повідомлює азербайджанське видання APA
30 червня в Баку поліція провела обшуки в офісі “Sputink Азербайджан”, в результаті яких було затримано сім співробітників. Двоє з них підозрюються у зв’язках з ФСБ. Цю інформацію оприлюднило азербайджанське видання APA.
Згідно з даними, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану ініціювало кримінальне провадження за фактами шахрайства, незаконної підприємницької діяльності та легалізації активів, здобутих злочинним шляхом. Слідчі дії у цій справі продовжуються.
У відомстві зазначили, що “Sputink Азербайджан” продовжує свою діяльність на основі незаконного фінансування, незважаючи на те, що його акредитацію було призупинено ще в лютому 2025 року.
Ця організація є філією міжнародного інформаційного агентства Russia Today в Азербайджані.
“Азербайджан “пояснить” ситуацію з арештами співробітників “Sputink Азербайджан”. Затримання співробітників – це емоційна реакція.”
Дивіться ще:
- В Баку поліція провела обшуки в офісі “Sputink Азербайджан” і затримала двох співробітників за підозрою у зв’язках з ФСБ Росії.
- В Одесі військовослужбовець засуджений до 15 років за державну зраду через передачу секретної інформації російській спецслужбі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель матері та доньки в Німеччині. Затримано 16-річного підлітка, розпочато розслідування.