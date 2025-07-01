Про це повідомлює азербайджанське видання APA

30 червня в Баку поліція провела обшуки в офісі “Sputink Азербайджан”, в результаті яких було затримано сім співробітників. Двоє з них підозрюються у зв’язках з ФСБ. Цю інформацію оприлюднило азербайджанське видання APA.

Згідно з даними, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану ініціювало кримінальне провадження за фактами шахрайства, незаконної підприємницької діяльності та легалізації активів, здобутих злочинним шляхом. Слідчі дії у цій справі продовжуються.

У відомстві зазначили, що “Sputink Азербайджан” продовжує свою діяльність на основі незаконного фінансування, незважаючи на те, що його акредитацію було призупинено ще в лютому 2025 року.

Ця організація є філією міжнародного інформаційного агентства Russia Today в Азербайджані.