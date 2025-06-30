Про це азербайджанське видання Vesti.az

30 червня в Баку поліція провела обшуки в офісі “Sputink Азербайджан” і затримала двох співробітників, яких підозрюють у зв’язках з ФСБ Росії. Цю інформацію оприлюднило азербайджанське видання Vesti.az.

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану підтвердило, що затримані є “співробітниками ФСБ”.

Представники російського посольства в Азербайджані відвідали офіс “Sputink Азербайджан” для підтримки зв’язку зі співробітниками видання.

Обшуки проводяться у зв’язку з порушенням вимог уряду Азербайджану, який ще в лютому 2025 року наказав “Sputink Азербайджан” призупинити свою діяльність. Азербайджан вимагав від Росії забезпечити рівні умови для державної преси та іноземних журналістів на своїй території.

Згідно з вимогами, кількість співробітників “Sputink Азербайджан” повинна була відповідати числу працівників філії державного агентства АЗЕРТАДЖ у Росії. Однак Росія не виконала цю умову, що призвело до рішення уряду про зупинку роботи видання.

Поліція Баку заявила, що має докази того, що “Sputink Азербайджан” продовжував свою діяльність, незважаючи на заборону. Журналісти продовжували працювати, а також здійснювали банківські операції, пов’язані з юридичною особою “Sputink Азербайджан”.

Варто зазначити, що “Sputink Азербайджан” є філією міжнародного інформаційного агентства Russia Today в Азербайджані.