Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що на фронті дійсно відбуваються певні просування Сил оборони та вибиття ворога з займаних позицій.

Про це пише заступник командира 12 бригади Національної гвардії “Азов” Святослав Паламар.

Деякі позиції у Серебрянському лісі поблизу Кремінної були визволені бійцями бригади від російських окупантів. Згідно зі словами Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, ситуація на фронті є динамічною і постійно змінюється.

“Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів”, – сказав Волошин.

На території лісу розташований Серебрянський заказник – один з об’єктів природно-заповідного фонду Луганської області. Цей ботанічний заказник має місцеве значення і знаходиться за 8 км на південний захід від Кремінної. З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.