Про це пише АЗОВ у Facebook.
Підрозділ “Азов” став першим серед Сил оборони, який долучився до реформи курсу предмета для старшокласників. Бійці цього підрозділу підготовлять майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
Учасники тренерського курсу отримають знання від військовослужбовців про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.
Реформа оновлює формат предмета “Захист України” і впроваджує новітні стандарти навчання школярів з використанням обладнаних осередків, де будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини та теоретичні знання з військової справи.
Участь бійців 12-ої бригади “Азов” у цій реформі є кроком освіти назустріч змінам в українському суспільстві та залученням професійних військових до виховання молодого покоління.
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