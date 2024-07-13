Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України приєдналися до реформи курсу "Захист України" в 10-11 класах українських шкіл.

Про це пише АЗОВ у Facebook.

Підрозділ “Азов” став першим серед Сил оборони, який долучився до реформи курсу предмета для старшокласників. Бійці цього підрозділу підготовлять майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Учасники тренерського курсу отримають знання від військовослужбовців про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.

Реформа оновлює формат предмета “Захист України” і впроваджує новітні стандарти навчання школярів з використанням обладнаних осередків, де будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини та теоретичні знання з військової справи.

Участь бійців 12-ої бригади “Азов” у цій реформі є кроком освіти назустріч змінам в українському суспільстві та залученням професійних військових до виховання молодого покоління.