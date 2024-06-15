Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», полковник Денис Прокопенко. 

«Я хочу привітати всіх бійців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою. Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо  ефективність цього рішення», — сказав «Редіс».

Нагадаємо, у бригаді спеціального призначення “Азов”  підтвердили, що підрозділ пройшов  передбачену законодавством США перевірку та тепер має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. У бригаді додали, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність “Азову”, але й сприятимуть збереженню життів особового складу бригади.

  • Азов 10 років захищає Україну
  • Начальник штабу бригади Національної гвардії України «Азов» згідно даних ТЦК перебуває у розшуку і має звання солдата
  • Командир бригади “Азов” Денис Прокопенко показав фото перемовин з росіянами у травні 2022-го під час боїв за Маріуполь