Днями стало відомо, що 12-та бригада «Азов» НГУ пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання військової допомоги від США у сфері безпеки.

Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», полковник Денис Прокопенко.

«Я хочу привітати всіх бійців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою. Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення», — сказав «Редіс».

Нагадаємо, у бригаді спеціального призначення “Азов” підтвердили, що підрозділ пройшов передбачену законодавством США перевірку та тепер має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. У бригаді додали, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність “Азову”, але й сприятимуть збереженню життів особового складу бригади.