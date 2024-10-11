У 10-11 класах багато учнів, особливо хлопців, виїжджають за кордон.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами”, — сказав він.

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, — це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.