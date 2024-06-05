Багатодітним чоловікам доведеться звернутися до нотаріуса для отримання відстрочки від служби

Розлученим багатодітним чоловікам доведеться нотаріально доводити, що вони беруть участь в утриманні дітей, щоб мати відстрочку від служби.

Якщо діти народжені від різних жінок, з якими чоловік не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей, то ТЦК додатково вимагатимуть договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.

Багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей.

Згадка про письмовий договір між батьками, у якому треба прописати, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, є в урядовій постанові № 560.

Народний депутат Ігор Фріс сказав «Главкому», що у складній ситуації опиняться тисячі багатодітних батьків.

“Військовозобов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей”, — пояснює нардеп.

Депутат Ігор Фріс наполягає: підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції. Йдеться про статтю 19 Основного Закону («Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень…»).

“Адже мобілізаційний закон чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання”, — зазначив Фріс.

На його думку, те, що “уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов’язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону”.