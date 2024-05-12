12 травня з'явилося повідомлення про нібито "приліт" в багатоквартирний будинок у російському місті Бєлгород. В інтернеті поширюються кадри, на яких видно, як будинок обвалюється, під'їзд за під'їздом. Передбачено, що є жертви.

Про це пишуть місцеві ЗМІ і очільник області В’ячеслав Гладков.

О 11:19 Гладков оголосив, що у Білгороді та Білгородському районі спрацювала сирена ракетної небезпеки. Пізніше телеграм-канал “Жесть Белгород” повідомив, що на вулиці Щорса снаряд, схоже, вразив житловий будинок, що призвело до зруйнування цілого під’їзду та пошкоджень на дорозі цієї ж вулиці. Також, на вулиці Благодатна, за його словами, горить автомобіль.

Також розповсюджується інформація, що буцімто загинули щонайменше 4 особи, 21 особа постраждала. Канал пише, що попередньо удар був здійснений РСЗВ “Вільха”.

“Розбір ускладнений тим, що частина будинку, що залишилася, може впасти”, – пише російський телеграм-канал.

Пізніше Гладков звинуватив ЗСУ у масованому обстрілі Білгорода та району.

“На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під’їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Всі подробиці пізніше”, – наостанок додав він.