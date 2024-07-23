Президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, “покладені на президента” низкою пунктів цього закону.

Ідеться про закон “Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців”.

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.