Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні - Горинь інфо

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, “покладені на президента” низкою пунктів цього закону.

Ідеться про закон “Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців”.

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

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