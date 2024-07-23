Про це йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, “покладені на президента” низкою пунктів цього закону.
Ідеться про закон “Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців”.
Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.
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