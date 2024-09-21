Білий дім поки не знайомий зі змістом "Плану перемоги" президента Володимира Зеленського, однак нинішній президент США налаштований рішуче.

Про це заявив директор із питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю українській службі “Голосу Америки”.

За його словами, Білий дім поки не знайомий зі змістом “Плану перемоги” президента Володимира Зеленського, однак нинішній президент США Джо Байден доручив “зрушити небо і землю” для допомоги Україні.

За словами представника Радбезу, Зеленський хотів поінформувати про цей план Байдена особисто під час візиту в США.

“Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо”, – додав він.

За інформацією Bloomberg, “План перемоги” передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов’язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Зеленський казав, що “План перемоги” розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.