Про це повідомляє AXIOS з посиланням на неназване джерело.
За словами джерела, це рішення було прийнято близько трьох днів тому, щоб утримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до Росії для війни проти України.
“Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курську зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російська контратака в Курську провалиться”, — додає AXIOS.
Експерт з питань Росії з аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies (FDD) сказав, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю, і додав, що Байден повинен скасувати обмеження.
“Надання Україні можливості завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій Росії може поставити Київ у кращу позицію на потенційних переговорах, в тому числі стимулюючи Москву погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі”, — заявив заступник директора FDD Джон Харді.
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