Президент США Джо Байден наближається до того, аби змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як зазначено, після багатомісячних закликів президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень Білий дім розпочав формальну – і, очевидно, швидку – переоцінку того, чи варто йти на такий ризик. Деякі з радників Байдена кажуть, що вважають зміну його позиції неминучою.

Але, як зазначає видання, якщо президент США і змінить свою позицію, то дозвіл на удари по РФ буде пов’язаний з жорсткими обмеженнями на використання українцями наданої американцями зброї.

Видання припускає, що удари зброєю США будуть обмежені її застосуванням лише по військових цілях, розташованих у межах кордонів Росії, звідки окупаційні війська атакують Україну.

Благодійний фонд “Разом для України” очолив лист із 60 колишніми високопосадовцями та експертами, закликаючи Джо Байдена зняти ці обмеження: