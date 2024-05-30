Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Як зазначено, після багатомісячних закликів президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень Білий дім розпочав формальну – і, очевидно, швидку – переоцінку того, чи варто йти на такий ризик. Деякі з радників Байдена кажуть, що вважають зміну його позиції неминучою.
Але, як зазначає видання, якщо президент США і змінить свою позицію, то дозвіл на удари по РФ буде пов’язаний з жорсткими обмеженнями на використання українцями наданої американцями зброї.
Видання припускає, що удари зброєю США будуть обмежені її застосуванням лише по військових цілях, розташованих у межах кордонів Росії, звідки окупаційні війська атакують Україну.
Благодійний фонд “Разом для України” очолив лист із 60 колишніми високопосадовцями та експертами, закликаючи Джо Байдена зняти ці обмеження:
- Хто б не представляв США на Саміті миру, це не змінить рівня підтримки України, – Білий дім
- WP: США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС “Воронеж” у Росії
- Байден може дозволити Україні бити по території росії американською зброєю, — ЗМІ