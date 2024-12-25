Президент США Джо Байден планує запровадити нові санкції проти енергетичного сектора Росії до закінчення своїх повноважень. Ці заходи спрямовані на "тіньовий флот" танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій, а також на низку компаній-експортерів, що досі не потрапили до "чорного списку".

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Білий дім також розглядає можливість відкликання ліцензій на угоди, пов’язані з нафтогазовою торгівлею, що видані підсанкційним російським банкам, зокрема “Сбербанку”, ВТБ та “Альфа-банку”.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, на нафтовому ринку сформувався надлишок пропозиції, тому відрізання частини російської нафти матиме помірний ефект на ціни. Нові санкції також мають на меті посилити позицію України у переговорах про мир та зміцнити її здатність до самозахисту.

Незважаючи на санкції, Росія продовжує вивозити нафту та нафтопродукти в довоєнних обсягах, зберігаючи експорт на рівні 7,33 млн барелів на добу. Однак доходи від експорту вуглеводнів знизились, що стало помітним зниженням порівняно з початком війни: минулого місяця вони склали 600 млн євро на день, що є найнижчим показником з початку конфлікту.