Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових масштабних санкцій проти енергетичного сектору Росії у завершальні тижні його перебування на посаді. Як повідомляють джерела, наближені до процесу, ці заходи можуть стати фінансовим ударом по Росії, водночас створюючи основу для переговорів з Москвою для наступного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Основний фокус санкцій, за словами інформаторів, спрямований на так званий “тіньовий флот” міжнародних суден, що перевозять російську нафту до країн поза межами західної коаліції, а також на конкретних російських експортерів нафти, які досі уникали обмежень. Розглядається також скасування ліцензії, яка дозволяє банкам обробляти енергетичні транзакції Росії.

“Ці заходи покликані залишити Україну в найкращій позиції для захисту себе і ведення переговорів про мир на справедливих умовах”, – зазначив один з високопосадовців адміністрації, говорячи на умовах анонімності.

За останні два роки після вторгнення Росії в Україну адміністрація Байдена уникала надмірного тиску на енергетичний сектор РФ через ризик різкого зростання цін на нафту та паливо в США. Проте завершення виборів і стабілізація інфляції змінили політичні обставини.

“Адміністрація Байдена завжди турбувалася про можливе зростання цін на бензин і погіршення інфляції. Це був ключовий фактор, що обмежував їхню санкційну політику щодо Росії. Але вибори позаду, а інфляція під контролем. Причин для надмірної обережності більше немає”, – заявив Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Попередні санкції завдали значного удару по економіці Росії, спричинивши двозначну інфляцію та можливість рецесії наступного року. Водночас енергетичний сектор залишався порівняно стійким, забезпечуючи Кремль доходами для фінансування війни. За даними S&P Global, минулого року Росія отримала близько 100 мільярдів доларів від продажу енергоносіїв.

“Ціль нового санкційного пакету – досягти двозначного скорочення експортних доходів Росії протягом 6-12 місяців”, – зазначив Пітер Гаррел, колишній директор з міжнародної економіки адміністрації Байдена.

Експерти наголошують, що навіть при значному ударі Росія залишатиметься здатною отримувати чималі доходи від експорту. Однак нові обмеження можуть створити довготривалий тиск на її економіку.

“Енергетика залишається головним джерелом доходу Росії для фінансування війни”, – підсумував Гаррел.

Адміністрація Байдена також зважує ризики для глобальних ринків. Прогнозується, що наступного року пропозиція нафти перевищуватиме попит, що дає США більше можливостей для введення жорсткіших заходів без значних наслідків для цін на паливо.

Водночас, за словами аналітика Боба МакНаллі, обмеження на експорт енергоресурсів Росії та Ірану можуть створити додатковий тиск на світовий ринок, хоча його потенціал залишається обмеженим.

На тлі завершення свого президентства Байден прагне залишити спадщину як лідер, який послідовно підтримував Україну та протистояв агресії Росії. Нові санкції можуть стати фінальним акордом його зовнішньої політики.