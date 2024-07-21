Президент США Джо Байден напередодні обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підтримку України й спроби притягнути РФ до відповідальності за її агресію.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден привітав фон дер Ляєн із її переобранням на посаду президентки Єврокомісії.

“Лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем. Вони також обговорили підтримку України та спроби притягнути Росію до відповідальності за її агресію”, — йдеться у повідомленні.

18 липня депутати новообраного Європейського парламенту під час першої пленарної сесії у Страсбурзі за результатами таємного голосування більшістю голосів обрали Урсулу фон дер Ляєн наступною президенткою Європейської комісії на наступні 5 років.