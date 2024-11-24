Американська адміністрація під керівництвом президента Джо Байдена розглядала можливість офіційно запросити Україну до НАТО ще до можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ідею вирішили не реалізовувати, вважаючи її малоперспективною в умовах короткострокової перспективи.

Запрошення України до Альянсу могло б стати частиною стратегії підтримки, закладеної у План перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Утім, у Білому домі дійшли висновку, що такий крок може викликати негативні наслідки, зокрема ескалацію агресії з боку Росії.

“Кремль розглядає можливість членства України в НАТО як привід для прямого військового конфлікту з Альянсом”, – зазначають у виданні.

Замість запрошення до НАТО Вашингтон вирішив зміцнити безпеку України через укладання низки двосторонніх угод. Ці домовленості повинні надати Києву певний рівень гарантій у сфері оборони. У Байдена вважають, що такий підхід є більш ефективним у нинішніх геополітичних умовах.