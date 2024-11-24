Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ідею вирішили не реалізовувати, вважаючи її малоперспективною в умовах короткострокової перспективи.
Запрошення України до Альянсу могло б стати частиною стратегії підтримки, закладеної у План перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Утім, у Білому домі дійшли висновку, що такий крок може викликати негативні наслідки, зокрема ескалацію агресії з боку Росії.
“Кремль розглядає можливість членства України в НАТО як привід для прямого військового конфлікту з Альянсом”, – зазначають у виданні.
Замість запрошення до НАТО Вашингтон вирішив зміцнити безпеку України через укладання низки двосторонніх угод. Ці домовленості повинні надати Києву певний рівень гарантій у сфері оборони. У Байдена вважають, що такий підхід є більш ефективним у нинішніх геополітичних умовах.
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