Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, офіційні особи США стурбовані тим, що Росія зосереджує війська та техніку прямо на кордоні для атак на Харків та інші міста на сході України.

Американська артилерія та ракети малої дальності могли б вразити ці цілі, не загрожуючи ударами углиб РФ. На даний момент США обмежують їхнє застосування Україною, але ситуація може змінитися, оскільки тиск на Байдена чинять інші країни НАТО.

Ще один контрзахід, до якого може вдатися Байден – санкції проти Китаю за постачання Росії технологій. Китай, хоча формально, але дотримується своєї обіцянки не постачати зброю Москві. Однак він став найбільшим постачальником для російського оборонного сектора під час повномасштабної війни, і США стурбовані цим.

“Ці кроки будуть значною ескалацією ретельно вивіреної політики Байдена. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, показує стурбованість адміністрації, що зростає, вразливістю України на полі бою”, – ідеться у статті.