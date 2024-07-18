Декілька топдемократів вважають, що президента США Джо Байдена невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.

Про це повідомив портал Axios із посиланням на джерела у Демократичній партії.

Співрозмовники видання вважають, що все більший тиск з боку лідерів Демократичної партії в Конгресі та аргументи від близьких друзів врешті переконають Байдена відмовитися від участі у виборах, і це може статися вже найближчими вихідними.

Верхівка партії, друзі Байдена та донори кампанії на тлі невтішної для президента соціології думають, що він не має шансів перемогти.

У приватних розмовах президента нібито переконують, що якщо він наполягатиме на своєму і піде на вибори, то може отримати розгромну поразку. Останніми днями цей тиск особливо посилився.

“Перед ним стоїть вибір – або увійти в історію як видатна особистість, або бути впевненим, що президентської бібліотеки імені Байдена ніколи не буде. Молюся, щоб він вчинив правильно, і він схильний до цього рішення”, – цитує видання анонімного близького друга Байдена.

Журналісти зазначають, що найімовірніший сценарій у разі відходу Байдена – висування від Демпартії нинішньої віцепрезидентки Камали Гарріс. Гарріс буде важко зупинити на майбутньому з’їзді, “можливо, навіть неможливо”, якщо її підтримають Обами та Клінтони.