Про це розповів західний чиновник, поінформований про переговори президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, пише Financial Times.
“Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову”, — сказав український чиновник.
Видання зазначає, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.
Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, зазначає видання, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.
При цьому будь-що, крім повноправного членства в Альянсі, навряд чи буде достатнім, щоб зупинити військову агресію Кремля.
“Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означає. Це політичне рішення”, — додає український високопосадовець.
На, можливо, останній своїй поїздці до Європи перед завершенням президентського терміну, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.
Західний чиновник, обізнаний із переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.
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