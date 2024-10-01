Президент США Джо Байден може схвалити підвищення статусу заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.

Про це розповів західний чиновник, поінформований про переговори президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, пише Financial Times.

“Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову”, — сказав український чиновник.

Видання зазначає, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.

Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, зазначає видання, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.