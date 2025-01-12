У суботу, 11 січня, чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден провів розмову з Папою Римським Франциском і вручив йому президентську медаль Свободи з відзнакою – це найвища громадянська нагорода США.

Про це повідомляє Білий дім.

Зазначається, що президентська медаль свободи – це найвища цивільна відзнака США, якою нагороджуються люди, що “зробили вагомий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир у світі або інші значні суспільні, державні чи приватні ініціативи”.

До того ж це перший випадок, коли Байден нагородив людину Президентською медаллю свободи з відзнакою.

Американський лідер схарактеризував понтифіка як “люблячого пастора, складного вчителя та привітного лідера”, що закликає до захисту мирних ініціатив й надихає світ захищати планету.

“Люблячий пастор, він з радістю відповідає на запитання дітей про Бога. Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних віросповідань. Перший Папа з Південної півкулі (він народився і служив в Аргентині. – ред.), Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все, він народний Папа – світло віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу”, – заявив Байден.

Поїздка Джо Байдена до Риму впродовж 9-12 січня, ймовірно, стане останнім закордонним візитом Байдена за час його президентства.