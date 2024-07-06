Про це він сказав в інтерв’ю АВС News.

“Це був поганий епізод. Жодних ознак серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки, і погана ніч”, – заявив Байден.

Американський президент зазначив, що почувався погано через хворобу.

“Насправді документи зі мною. Я запитав, чи зробили вони тест на COVID-19, тому що вони намагаються зрозуміти, що не так. Вони зробили тест, щоб побачити, чи є у мене якась інфекція, знаєте, вірус. Ні, я просто сильно застудився”, – сказав він.

Президент США також розповів, що не переглядав запис дебатів і додав, що у невдалому виступі “ніхто не винен, тільки я сам”.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).