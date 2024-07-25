Про це він заявив під час відеозвернення до американців.
“Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну <...> Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну”, – сказав американський лідер.
Байден запевнив, що до кінця президентського терміну збереже НАТО “сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю історію”.
Він пообіцяв забезпечити умови для того, щоб його країна й надалі залишалась “сильним, безпечним лідером вільного світу”.
“Я перший президент у цьому столітті, який каже, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни ніде у світі”, – заявив Байден американцям.
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