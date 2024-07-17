Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

Американський лідер зазначив, що готовий відмовитися від президентських перегонів за умови, що лікарі скажуть про проблеми з його здоров’ям.

“Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли й сказали, що у вас така проблема”, — сказав він.

Ще кілька днів тому Джо Байден під час своєї “сольної” пресконференції відкинув заклик покинути президентські перегони. Тоді він заявив, що ще в лютому пройшов три неврологічні обстеження і вони показали хороші результати. За словами Байдена, якщо хтось із його лікарів вважає за необхідне пройти ще одне обстеження, то він це зробить.