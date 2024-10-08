Президент США Джо Байден вирішив відкласти свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи через наближення урагану Мільтон до території Сполучених Штатів.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мільтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану та реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни”, – йдеться у заяві.

Раніше зазначалося, що візит Байдена до Німеччини мав відбутися з 10 по 13 жовтня, і він мав очолити зустріч лідерів держав та урядів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.