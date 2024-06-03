Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомили в Білому домі.

Зазначається, що Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США “підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН”.

“Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на саміті”, — додали в Білому домі.