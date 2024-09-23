Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що журналіст видання записав у Байдена, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ, на що той коротко відповів: – “Ні”.

24 вересня президент США Джо Байден виступить на Генасамблеї ООН, а наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

Під час Генеральної асамблеї ООН Зеленський говоритиме з партнерами, зокрема і про далекобійні удари та “пакет перемоги”.

Президент України Володимир Зеленський, приймаючи 11 вересня 2024 року в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена, переконував зняти обмеження на удари. Блінкен пообіцяв, що передасть президенту Штатів Джо Байдену меседж України.