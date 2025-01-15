Відповідну заяву Байдена поширив Білий дім.

За словами Байдена, домовленість:

передбачає припинення бойових дій у секторі Гази;

збільшує обсяги гуманітарної допомоги для палестинського населення;

сприятиме звільненню заручників, які перебували в полоні понад 15 місяців.

“Це стало можливим завдяки тиску на ХАМАС, зміні регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, а також через наполегливу американську дипломатію,” – зазначив Байден.

Він також згадав про жертви нападу ХАМАС у жовтні 2023 року та закликав пам’ятати про загиблих у війні, яка розпочалася після цього.

Американські ЗМІ раніше повідомляли про угоду, яка передбачає обмін ізраїльських заручників на палестинських в’язнів. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що ця угода була б неможлива без його перемоги на виборах у 2024 році.

Водночас офіс прем’єр-міністра Ізраїлю уточнив, що переговорники ще узгоджують окремі деталі угоди, але очікують завершення процесу найближчим часом.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, низка американських ЗМІ та обраний президент Дональд Трамп повідомили, що Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.