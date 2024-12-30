Президент США Джо Байден оголосив про виділення додаткових $2,5 мільярда безпекової допомоги Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У своєму зверненні Байден підкреслив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року США стали головним союзником України на міжнародній арені, надаючи Києву військову та гуманітарну допомогу.

Україна отримає додатковий пакет у розмірі $1,25 мільярда для української армії та пакет безпекової допомоги США в розмірі $1,22 мільярда в рамках Ініціативи допомоги Україні з безпеки (USAI)

Допомога передбачає постачання протиповітряної оборони, артилерії та інших критичних систем озброєння для Сил оборони України.

Міністерство оборони США вже виділило всі залишки коштів у межах USAI, а Байден доручив продовжити постачання допомоги якнайшвидше, включаючи використання старішого американського обладнання для підтримки української армії.

Пентагон наразі здійснює доставку сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць броньованої техніки.