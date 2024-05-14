Про це йдеться в заяві радника з національної безпеки США Джейка Саллівана на сайті Білого Дому.

“Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору”, — сказав Салліван.

Джейк Салліван, висловив думку, що прийняте рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку країни. Він стверджує, що це також сприятиме зменшенню та подальшому усуненню залежності від Росії у цивільній ядерній енергетиці.

Також Салліван нагадав про зобов’язання США, які були взяті минулого року разом з Канадою, Францією, Японією і Великою Британією, щодо спільних інвестицій у розширення потужностей зі збагачення та конверсії урану на суму 4,2 мільярда доларів:

“Я з гордістю можу сказати, що завдяки цим коштам, наданим Конгресом, ми значно перевиконали це зобов’язання і працюємо з промисловістю над реалізацією цієї амбітної мети”.