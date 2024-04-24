Китайська компанія ByteDance матиме 9 місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Про це повідомляють NPR та CNBC .

Заборона соцмережі TikTok була включена до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є найсерйознішою багаторічною спробою Вашингтону обмежити діяльність мережі, пов’язаної з Китаєм.

Втім закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе — сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

«Будьте певні, ми нікуди не підемо. Факти та Конституція на нашому боці, і ми очікуємо, що ми знову переможемо», — пообіцяв він.

У компанії також заявили, що заборона TikTok позначиться на 170 мільйонах американців.

Попри офіційну підтримку Байденом законодавчої ініціативи про заборону TikTok, його власна передвиборча кампанія на цій платформі продовжиться, зазначили у штабі. Кінцевий термін від дев’яти місяців до одного року з вимогою для ByteDance дозволяє їй зберегти право власності на TikTok до виборів президента США у листопаді 2024 року.