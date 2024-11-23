Президент США Джо Байден виступив з заявою у День пам’яті жертв Голодоморів в Україні.
Він зауважив, що відзначаючи роковини Голодоморів, США також поновлюють своє зобов’язання бути разом з українським народом у важкий для нього час.
«Дев’яносто один рік тому Йосип Сталін (колишній голова ради міністрів СРСР – ред.) та радянський режим організували Голодомор – примусовий та навмисний голод, який вбив мільйони українців. Ми пам’ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору», – наголосив Байден.
Байден підкреслив, що «попри всі зусилля Росія зазнала невдачі, а Київ натомість стоїть вільним».
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