Президент сказав, що США також вшановує тих, хто пережив Голодомори, та їхніх нащадків, які, попри зусилля Сталіна, спрямовані на придушення національної ідентичності українців, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну.

Президент США Джо Байден виступив з заявою у День пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

Він зауважив, що відзначаючи роковини Голодоморів, США також поновлюють своє зобов’язання бути разом з українським народом у важкий для нього час.

«Дев’яносто один рік тому Йосип Сталін (колишній голова ради міністрів СРСР – ред.) та радянський режим організували Голодомор – примусовий та навмисний голод, який вбив мільйони українців. Ми пам’ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору», – наголосив Байден.

Байден підкреслив, що «попри всі зусилля Росія зазнала невдачі, а Київ натомість стоїть вільним».