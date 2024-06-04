Про це він розповів у своєму інтерв’ю TIME

“Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО”, – зазначив президент США.

Байден підкреслив, що відносини між США та Україною повинні бути на рівні із відносинами з іншими країнами, які отримують американську військову допомогу. Це дозволить Україні ефективно захищати свою територію. Проте Байден відмовився підтримувати “НАТОвізацію” України, нагадавши про минулу корупцію та обтяжливі обставини.

Президент також підкреслив, що Захід не може дозволити падіння України, оскільки це призведе до нестабільності в регіоні. Він заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, зазначивши, що без дій для підтримки України, світ ризикує відкриттям цього шляху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні стане “мостом” до членства України в Альянсі, сприяючи врегулюванню війни та зміцненню безпеки.