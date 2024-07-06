Чинний президент США Джо Байден відстає від свого конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа лише на 2% в ключових штатах.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що республіканець Дональд Трамп поки що випереджає демократа Байдена лише на 2% — 47% проти 45% у критичних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з початку опитування у жовтні 2023 року.

Тепер Байден лідирує у Мічигані та Вісконсині. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, і найбільше відстає в критичному штаті Пенсільванія.

“На думку виборців зі штатів, де проходили дебати, Байден виявив себе не найкращим чином: менш ніж кожен п’ятий респондент зазначив, що 81-річний кандидат був послідовнішим, розумово розвиненим чи домінуючим учасником, — додає видання.

Водночас опитування показує, що підтримувати Байдена означало б підтримати кандидата, щодо якого виборці мають глибокі побоювання, особливо щодо його віку. Майже троє з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів — це набагато більше, ніж 9% республіканців, які сказали, що Трамп повинен зробити те саме.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. За його словами, він не думає, що є хтось більш кваліфікований, ніж він, щоб бути президентом США або виграти ці вибори.