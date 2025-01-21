Колишній президент США Джо Байден, незадовго до передачі влади Дональду Трампу, видав указ про помилування низки осіб, серед яких є його родичі. Він заявив, що помилував членів своєї родини та союзників не через їхню причетність до протиправних дій, а щоб захистити їх від можливих політичних переслідувань.

Про це пишуть Wall Street Journal та Washington Post .

Зазначається, що помилування отримали сестра Байдена Валері Байден Оуенс та її чоловік Джон Оуенс, а також брати Джеймс і Френсіс Байдени разом із дружиною останнього Сарою Байден.

У своїй заяві Байден пояснив рішення бажанням захистити свою сім’ю від політично вмотивованих нападів.

“Моя сім’я піддається постійним нападам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці атаки припиняться”, — пояснив Байден.

Серед інших осіб, які отримали помилування, генерал у відставці Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени комітету Палати представників, які розслідували заворушення в Капітолії 6 січня 2021 року, і поліціянти, що свідчили перед Конгресом.

Як пише Washington Post, це рішення стало безпрецедентним, адже воно поширюється на осіб, яких не звинувачували у правопорушеннях. WSJ пише, що Байден у такий спосіб хоче захистити членів родини та союзників від нової адміністрації.

Раніше Дональд Трамп неодноразово погрожував розправою над тими, хто виступав проти нього або намагався притягнути його до відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

CNN повідомляє, що указ був підписаний після зустрічі Байдена з Дональдом і Меланією Трамп у Білому домі перед інавгурацією.