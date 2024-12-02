Президент США Джо Байден у неділю оголосив про офіційне помилування свого сина Гантера Байдена, який цього року був засуджений у справах про незаконне поводження зі зброєю та ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє CNN та сайт Білого дому.

У заяві, оприлюдненій Білим домом, Байден пояснив своє рішення необхідністю захистити сина від, на його думку, “вибіркового та несправедливого переслідування”.

“Сьогодні я підписав помилування для свого сина Гантера. З першого дня на посаді я заявляв, що не втручатимусь у роботу Міністерства юстиції, і дотримувався цього навіть тоді, коли бачив, як мого сина вибірково переслідують”, – йдеться у заяві.

Рішення Байдена є порушенням його попередніх публічних обіцянок не втручатися у справи Гантера. У 2024 році він неодноразово запевняв, що дотримуватиметься вердиктів суду без спроб помилування. Однак зараз він заявив, що більше не може мовчки спостерігати за ситуацією.

Помилування стосується обвинувачень у фальшивих даних при покупці зброї у 2018 році, а також несплаті податків, що завдало збитків у понад 1,4 мільйона доларів. Завдяки цьому рішенню судові слухання у справах Гантера Байдена, заплановані на грудень, ймовірно, будуть скасовані.

У своїй заяві Гантер Байден пообіцяв присвятити життя допомозі людям, які борються з залежностями, визнавши свої помилки у період активної залежності. Він назвав помилування можливістю виправити своє життя.

Рішення викликало резонанс, адже громадськість і критики вже заявили, що Байден діяв всупереч своїм заявам про незалежність правосуддя та запобігання конфлікту інтересів.