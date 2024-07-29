Президент США Джо Байден запропонував план реформування Верховного суду та забезпечення того, щоб колишні глави держави не мали імунітету за скоєні злочини під час перебування на посаді. Цьому передувало рішення щодо Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія у 2021 році.

Про це йдеться в оголошенні Білого дому.

В адміністрації Байдена кажуть, що останніми роками американський Верховний суд скасував давно встановлені норми щодо захисту основних прав. Зокрема, йдеться про скасування громадянських прав та надання президентам широкого імунітету від судового переслідування за злочини, які вони вчинили на посаді.

Також зазначається, що “етичні скандали”, пов’язані з деякими суддями, викликали у громадськості сумніви щодо справедливості та незалежності.

“Президент Байден вважає, що ніхто — ні президент, ні Верховний суд — не стоїть над законом”, — наголосили в Білому домі.

Так, глава держави запропонував три реформи для відновлення довіри до демократичних інститутів.

По-перше, він закликав затвердити поправку “Ніхто не вищий за закон”, яка визначатиме, що Конституція не надає жодного імунітету президентам від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

“Президент Байден поділяє переконання засновників, що влада президента обмежена, а не абсолютна, і в кінцевому підсумку має бути з народом”, — йдеться у заяві.

Також Байден пропонує обмежити повноваження суддів Верховного суду і запровадити систему, за якою президент кожні два роки призначатиме суддю. А термін перебування суддів у Верховному суді обмежать 18 роками.

Третя реформа — запровадження обов’язкового кодексу поведінки для Верховного суду. Президент вважає, що Конгрес США повинен ухвалити обов’язкові норми поведінки та етики, які вимагають від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та усунутися від справ, у яких вони або їхні родичі мають конфлікт інтересів.

“Президент Байден і віцепрезидентка [Камала] Гарріс сподіваються на співпрацю з Конгресом і розширення можливостей американського народу, щоб запобігти зловживанню президентською владою, відновити віру у Верховний суд і зміцнити оборону демократії”, — заявили в адміністрації президента.