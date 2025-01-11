 

Про це повідомляє The New York Times.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена продовжила програму Тимчасового захисту для біженців не лише з України, а й з Венесуели, Судану та інших країн. 

Статус тимчасового захисту для біженців було продовжено до 19 жовтня 2026 року, що гарантує для понад 100 тисяч громадян України право залишитись в Сполучених Штатах до 2026 року.

Продовження програми Тимчасового захищеного статусу (TPS) дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну їхнього поточного захисту навесні“, зазначає видання.

Цей крок юридично ускладнює для Дональда Трампа скасування захисту для громадян чотирьох країн, принаймні до закінчення терміну їх дії у 2026 році.

“Оскільки президент Байден розширив захист для громадян усіх цих країн, президент Трамп не зможе депортувати цих осіб найближчим часом. Трамп не може ігнорувати те, що Конгрес записав у закон у 1990 році”, — сказав Стів Йейл-Лер, імміграційний учений Корнельської юридичної школи.

Зауважимо, що програма Тимчасового захисту для біженців запрацювала в 1990 році для захисту іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність чи катастрофи. За президентства Байдена ця програма була розширена у зв’язку з війною в Україні та кризами у Венесуелі, Гаїті та інших країнах.

Водночас обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував цю програму та обіцяє припинити її, принаймні для деяких держав.