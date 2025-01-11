Про це повідомляє The New York Times.
Адміністрація чинного президента Джо Байдена продовжила програму Тимчасового захисту для біженців не лише з України, а й з Венесуели, Судану та інших країн.
Статус тимчасового захисту для біженців було продовжено до 19 жовтня 2026 року, що гарантує для понад 100 тисяч громадян України право залишитись в Сполучених Штатах до 2026 року.
“Продовження програми Тимчасового захищеного статусу (TPS) дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну їхнього поточного захисту навесні“, – зазначає видання.
Цей крок юридично ускладнює для Дональда Трампа скасування захисту для громадян чотирьох країн, принаймні до закінчення терміну їх дії у 2026 році.
“Оскільки президент Байден розширив захист для громадян усіх цих країн, президент Трамп не зможе депортувати цих осіб найближчим часом. Трамп не може ігнорувати те, що Конгрес записав у закон у 1990 році”, — сказав Стів Йейл-Лер, імміграційний учений Корнельської юридичної школи.
Зауважимо, що програма Тимчасового захисту для біженців запрацювала в 1990 році для захисту іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність чи катастрофи. За президентства Байдена ця програма була розширена у зв’язку з війною в Україні та кризами у Венесуелі, Гаїті та інших країнах.
Водночас обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував цю програму та обіцяє припинити її, принаймні для деяких держав.
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